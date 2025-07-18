76 юных мурманчан вернулись домой из Краснодарского края

Рано утром 18 июля поездом Новороссийск-Мурманск в столицу Кольского Заполярья прибыли 76 детей и подростков, отдохнувших в лагере «Лазуревый берег». Как сообщает t.me/s/ilebedevmurmansk, все ребята здоровы и полны наилучших впечатлений о проведенном на юге времени.

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Лазуревый берег» располагается в Геленджике всего в 50 метрах от собственного оборудованного пляжа с мелкой галькой в спокойном уголке Геленджикской бухты Чёрного моря.

Оздоровительная кампания 2025 года продолжается. На этой неделе на третью смену в лагерях черноморского побережья России поехали 58 мурманских школьников. Всего до конца сезона планируется отправить в Республику Крым и Краснодарский край 270 юных мурманчан.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30443&page=1