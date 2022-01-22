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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.22 10:00

77% руководителей организаций сферы услуг в Мурманской области оценили экономическую ситуацию регионе как «благоприятная» и «удовлетворительная»

Как отмечает Мурманскстат в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2021 года», объём платных услуг, оказанных населению в январе–ноябре 2021 года, составил 60085,5 млн рублей, или 108,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в ноябре 2021 года – 5731,7 млн рублей, или 108,0%.

В IV квартале 2021 года доля организаций сферы услуг, руководители которых оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 77% (в III квартале 2021 года – 71%), как «неблагоприятную» – 23% (в III квартале 2021 года – 29%).

Индекс предпринимательской уверенности в сфере платных услуг составил -6,5 процентных пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в сфере услуг в IV квартале 2021 года, руководители организаций назвали неопределённость экономической ситуации (73% опрошенных), недостаток финансовых средств (42), высокий уровень налогообложения и недостаточный спрос на услуги (по 27% опрошенных).

В 2021 году, по мнению 12% руководителей организаций сферы услуг, снизился уровень ненадлежащей рекламы, 23% – уровень недобросовестной конкуренции и 8% – уровень антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления.

Об улучшении состояния конкурентной среды сообщили 23% руководителей обследованных организаций.

 

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