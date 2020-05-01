78 предпринимателей региона получили поддержку в размере МРОТ

За два дня НМК «ФОРМАП» перечислена финансовая поддержка в размере МРОТ 78 субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в перечень отраслей экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области.

Общая сумма поддержки порядка 3 млн рублей.

В настоящее время продолжается приём документов на оказание поддержки. Направлять заявки необходимо на адрес электронной почты mrot@formap.ru.

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области обращает внимание на то, что в период с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая приём заявок не осуществляется, сотрудниками НМК «ФОРМАП» ведётся обработка ранее поступивших документов.