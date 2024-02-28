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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.24 12:30

788 северян из 9 муниципалитетов Мурманской области переехали из аварийного жилья благодаря нацпроекту

Из аварийного жилья благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2023 году переехали 788 жителей Кольского Заполярья. Об этом вчера на заседании правительства Мурманской области сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Благодаря нацпроекту, не только жители областного центра, но и северяне, которые жили в аварийном фонде восьми населенных пунктов – Кировск, Мончегорск, Полярные Зори, Зеленоборский, Кандалакша, Молочный, Умба и Ковдор, – улучшили свои жилищные условия.

Всего в рамках нацпроекта с апреля 2019 по декабрь 2023 года расселено более 58 тысяч кв. метров аварийного фонда, в том числе более 13 тысяч кв. метров – в 2023 году. 

Жителям аварийного фонда предоставляют жилые помещения, приобретенные на первичном и вторичном рынках, из числа отремонтированного свободного муниципального жилфонда. Также осуществляется выплата выкупной стоимости собственникам по итогам оценки жилых помещений.

Кроме того, в Мурманской области возводится жильё, квартиры в котором будут предоставлены участникам программы расселения.

Строительство многоквартирных домов в рамках госпрограммы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» ведётся в Мурманске на улицах Зелёной, Полярные Зори, Бондарной, Павлова, Кирпичной, а также в Умбе и Зеленоборском.

«В рамках нацпроекта уже введено более 60 тысяч квадратных метров жилья, в том числе три многоквартирных дома и 495 индивидуальных жилых домов. Надо отметить, что вводу индивидуального жилья очень способствует программа «Свой дом в Арктике», которая реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Таким образом наши мероприятия также оказывают позитивное воздействие на реализацию национальных проектов», – отметила Оксана Демченко.

Отметим, что Министерство строительства Мурманской области также участвует в реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура», возводя новые и модернизируя существующие социально значимые объекты. С 2019 по 2023 годы работы велись на более, чем 30 объектах – школы, поликлиники, детские сады.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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