789 заполярных педагогов подали заявки на участие в форуме классных руководителей

С 3 по 7 октября в Москве пройдёт III Всероссийский форум классных руководителей и наставников. Он станет одним из основных мероприятий Года педагога и наставника.

От Мурманской области заявки на участие в масштабном событии подали 789 педагогов со всей Мурманской области. Сейчас проходят отборочные этапы, по итогам которых выберут порядка 3 тысяч участников из всех регионов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, классных руководителей и кураторов СПО со всей России ждут две смены: для педагогов начальных классов, коррекционных школ и кураторов СПО, а также для учителей старших и средних классов.

Заполярные педагоги будут принимать участие в форуме во второй раз. В прошлом году в Москву отправились 7 наставников из Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru