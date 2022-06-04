ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Есть чему удивиться - самый длинный в мире стеклянный мост построили во Вьетнаме, а конкурс на самый большой живот провели в НикарагуаРоссия реконструирует порты Тикси и Диксон и разместит там боевые корабли — командующий СФ Александр Моисеев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.06.22 18:00

79% опрошенных жителей СЗФО хотели бы перейти на 4-дневную рабочую неделю

В ходе исследования hh.ru 79% опрошенных жителей СЗФО признались, что хотели бы вы перейти на четырёхдневную рабочую неделю: 60% – только при условии сохранения зарплаты. Ещё 19% готовы к короткой рабочей неделе независимо ни от чего – люди просто хотят работать не больше 4 дней в неделю. Лишь 7% опрошенных однозначно против четырёхдневки, остальные затруднились ответить.

В разрезе других регионов России противники укороченной рабочей недели обычно встречаются среди жителей Омской области (17%), Красноярского края (15%), Саратовской области (14% категорично против четырёхдневки). Среди представителей профессиональных областей чаще всего против 4 рабочих дней вместо 5 традиционных топ-менеджмент, работники науки и образования, а также медики и фармацевты (по 12% противников в каждой области).

Также есть доля тех, кто готов уже сейчас перейти на четырёхдневку в любом случае - 21% среди ИТ-специалистов, юристы (18% желающих), представители ресторанно-гостиничного бизнеса (18%) и маркетологи (18%).

И наконец наибольшая доля тех, кто готов работать только 4 дня в неделю, но с условием сохранения уровня зарплаты зафиксирована среди HR-специалистов и рекрутёров (86%), строителей, представителей производственных профессий (по 72% желающих), а также работников транспортной сферы и бухгалтеров (по 70% опрошенных).

Интересно, что противников перехода на 4-дневную рабочую неделю больше среди старшего поколения: 12% опрошенных в возрасте от 55 лет и старше не хотят переходить на 4 рабочих дня, в то время как среди молодых специалистов (от 18 до 24 лет) таких лишь 5%.

В свою очередь российские работодатели всё чаще предлагают кандидатам вариант 4-дневной рабочей недели. Так, с начала года на hh.ru компании разместили почти 500 новых вакансий, в которых указали, что есть возможность работать 4 дня. Это на 52% больше, чем за такой же период 2021 года

Чаще всего четырёхдневку предлагают компании из Москвы (12% от общего числа вакансий), Петербурга (11%), Свердловской области (9%), Краснодарского края (6%), Новосибирской и Ростовской области (по 5%). Наибольшая доля таких вакансий, как правило, размещается в сфере рабочего персонала (более трети (35%) рабочих предложений по стране). Также много предложений с четырехдневным режимом работы в сфере транспорта и логистики (29% вакансий), в продажах (27%), в области производства (14%), строительстве (9%) и в ИТ (6%).

Рейтинг вакансий с 4-дневным форматов работы, Россия:

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)00:00«DIVA». Шоу-концерт Ани Лорак, '2018 (16+)02:10«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк - цены на говядину пошли вверх, а на яблоки вниз-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 1,01 рубля, доллар укрепляется на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Мурманской области обсудил с руководством ОДУ Северо-Запада и новым директором Кольского РДУ перспективы развития энергетики региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона Мурманской области об исполнении областного бюджета за 2021 год внесён в региональный парламент
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика