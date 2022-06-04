79% опрошенных жителей СЗФО хотели бы перейти на 4-дневную рабочую неделю

В ходе исследования hh.ru 79% опрошенных жителей СЗФО признались, что хотели бы вы перейти на четырёхдневную рабочую неделю: 60% – только при условии сохранения зарплаты. Ещё 19% готовы к короткой рабочей неделе независимо ни от чего – люди просто хотят работать не больше 4 дней в неделю. Лишь 7% опрошенных однозначно против четырёхдневки, остальные затруднились ответить.

В разрезе других регионов России противники укороченной рабочей недели обычно встречаются среди жителей Омской области (17%), Красноярского края (15%), Саратовской области (14% категорично против четырёхдневки). Среди представителей профессиональных областей чаще всего против 4 рабочих дней вместо 5 традиционных топ-менеджмент, работники науки и образования, а также медики и фармацевты (по 12% противников в каждой области).

Также есть доля тех, кто готов уже сейчас перейти на четырёхдневку в любом случае - 21% среди ИТ-специалистов, юристы (18% желающих), представители ресторанно-гостиничного бизнеса (18%) и маркетологи (18%).

И наконец наибольшая доля тех, кто готов работать только 4 дня в неделю, но с условием сохранения уровня зарплаты зафиксирована среди HR-специалистов и рекрутёров (86%), строителей, представителей производственных профессий (по 72% желающих), а также работников транспортной сферы и бухгалтеров (по 70% опрошенных).

Интересно, что противников перехода на 4-дневную рабочую неделю больше среди старшего поколения: 12% опрошенных в возрасте от 55 лет и старше не хотят переходить на 4 рабочих дня, в то время как среди молодых специалистов (от 18 до 24 лет) таких лишь 5%.

В свою очередь российские работодатели всё чаще предлагают кандидатам вариант 4-дневной рабочей недели. Так, с начала года на hh.ru компании разместили почти 500 новых вакансий, в которых указали, что есть возможность работать 4 дня. Это на 52% больше, чем за такой же период 2021 года

Чаще всего четырёхдневку предлагают компании из Москвы (12% от общего числа вакансий), Петербурга (11%), Свердловской области (9%), Краснодарского края (6%), Новосибирской и Ростовской области (по 5%). Наибольшая доля таких вакансий, как правило, размещается в сфере рабочего персонала (более трети (35%) рабочих предложений по стране). Также много предложений с четырехдневным режимом работы в сфере транспорта и логистики (29% вакансий), в продажах (27%), в области производства (14%), строительстве (9%) и в ИТ (6%).

Рейтинг вакансий с 4-дневным форматов работы, Россия: