«7НОТ» зазвучали: осенний калейдоскоп состоялся в мончегорском детском саду №12

В обновленном музыкальном зале детского сада №12 Мончегорска было ярко и весело - здесь прошёл осенний праздник для подготовительной группы. Ребята представили творческую программу: читали стихи, демонстрировали актёрское мастерство, много танцевали и смеялись.

Как сообщает администрация города Мончегорска, пространство «7НОТ» появилось дошкольном учреждении благодаря проекту «Арктическая школа», инициированного губернатором региона Андреем Чибисом. Также помощь в реализации оказала компания «Норникель». Был выполнен ремонт зала, установлена новая интерактивная панель, закуплена мебель, музыкальные инструменты и проектор с дополнительной реальностью. Современное пространство даёт больше возможностей для творческого развития юных мончегорцев.

Родители по достоинству оценили масштаб проделанной работы и выступления детей. Уверены, что новый музыкальный зал подарит ребятам много положительных эмоций и творческого вдохновения.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532451/#&gid=1&pid=3