8-800-220-0-220 - единый федеральный номер контактного центра «Россети»

Для удобства запоминания в номере дважды использовано число «220» - показатель напряжения в бытовой электросети.

Для потребителей Мурманской области введён номер единого контактного центра (ЕКЦ) «Россети». По номеру 8-800-220-0-220 круглосуточно и бесплатно можно сообщить о нарушениях подачи электрической энергии, происшествиях на электроэнергетических объектах, некачественном оказании услуг по электроснабжению.

Интеграция ЕКЦ в цифровую инфраструктуру компании «Россети» позволяет оперативно обрабатывать и передавать ответственным подразделениям информацию, отвечать на поступающие запросы потребителей.