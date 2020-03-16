8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области открывает «горячую линию» для граждан, прибывших из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Узнать информацию о действиях, которые должен выполнить гражданин, прибывший из страны эпиднеблагополучия, мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно по телефону: 8 (8152) 477-931.

Линия работает в режиме рабочего времени: понедельник – пятница - с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв - с 12.00 до 12.45.

Проконсультироваться можно, позвонив по бесплатному круглосуточному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800-555 49 43.