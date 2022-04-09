8 апреля высокоточными ракетами уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Днём 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолёт Су-27.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.

8 апреля украинскими вооруженными силами был нанесён удар тактической ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу города Краматорска. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами.

Хочу отметить, что максимальная дальность полёта ракеты «Точка-У» составляет 120 км. Масса боевой части составляет 482 кг и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмма, образуя около 16 тысяч осколков.

Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У», однозначно подтверждают, - её запуск был осуществлён с юго-западного направления от Краматорска.

По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У» в момент удара по Краматорску, находился в районе населённого пункта Доброполье Донецкой области, в 45 км юго-западнее Краматорска. Данный район пока находится под полным контролем украинской группировки войск на Донбассе.

Хочу подчеркнуть, что украинские вооруженные силы всё ещё обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У». Перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов «Точка-У», в состав которых входит по две пусковых установки.

В ходе проведения специальной военной операции уничтожено 8 украинских пусковых установок «Точки-У» и около 90 процентов ракет на арсеналах.

Тем не менее, угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов по населенным пунктам с мирными жителями остаётся высокой.

Продолжается совместная операция группировки войск Донецкой Народной Республики и подразделений российских вооруженных сил по полному освобождению города Мариуполь.

Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наёмников. Радиопереговоры кроме украинского и русского, ведутся ещё на шести, в основном европейских иностранных языках.

Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наёмники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан.

Киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя.

С учётом этого, город будет безусловно освобождён войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил».

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