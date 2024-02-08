8 февраля – День российской науки: Мурманская область занимает 3 место в СЗФО по числу организаций и численности персонала, выполнявших научные исследования и разработки

Наука – это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной экономики, медицины, образования, социальной сферы.

По числу организаций и численности персонала, выполнявших научные исследования и разработки (НИР), Мурманская область занимает 3 место в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в 2022 году научные исследования и разработки в Мурманской области выполняли 37 организаций. В их стенах трудились 1904 человека. При этом чуть менее половины из них (46%) – исследователи, которые были заняты в области естественных и технических наук – соответственно 78% и 11%.

Среди исследователей 51% – мужчины и 49% – женщины. Учёную степень доктора наук имел каждый десятый, кандидата – почти каждый третий.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки достигли в 2022 году 3,6 миллиарда рублей. Главным источником их финансирования являлись средства бюджетов всех уровней. Около 72% внутренних затрат на НИР приходилось на общее развитие науки и развитие экономики.

В регионе в 2022 году четыре образовательных организации занимались подготовкой кадров высшей квалификации. В аспирантуре обучались 218 человек – примерно столько же, что и в 2021 в году. Выпуск из аспирантуры составил 30 человек (в 2021 году – 26 человек).

Фото предоствалено пресс-службой Мурманскстата.