8 февраля отмечаем День российской науки

День науки в России — официальный государственный праздник, у которого есть фиксированная дата — 8 февраля. Праздник в 1999 году установили Указом Президента РФ.

Именно 8 февраля в 1724 году на официальном заседании император Петр I Великий учредил Академию наук в Санкт-Петербурге. Петр I считал развитие науки ключом к прогрессу, и его инициатива положила начало систематическому изучению разных областей знаний в России.

Как отмечает Мурманскстат, наука – это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. Эмпирические исследования известны ещё с античных времён, однако наука в современном понимании начала складываться в XVI – XVII веках. Лишь в XIX веке понятие «учёный» стало означать не просто образованного человека, а профессию.

Научные исследования и разработки в Мурманской области в 2024 году выполняли 32 организации, исследованиями и разработками в них были заняты 1,8 тысячи человек. Общая численность исследователей составила 0,8 тысячи человек, подавляющая часть которых (77%) была занята в области естественных наук.

Учёную степень доктора наук имел каждый десятый, кандидата – почти каждый третий исследователь нашего региона.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки составили около 4 миллиардов рублей. Главным источником их финансирования являлись средства бюджетов всех уровней.

В 2024 году в регионе было выдано 47 патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (в 2023 году – 52 патента). Передовые производственные технологии использовали в своей деятельности 116 организаций региона.