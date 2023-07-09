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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.23 17:00

8 июля на базе зенитно-ракетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота открыли мемориал, посвящённый участникам специальной военной операции (СВО)

В этот же день открыли и мемориальную доску в память о гвардии старшем лейтенанте Николае Фомине, погибшем 23 января 2023 года при выполнении боевых задач на передовой. Он был командиром боевой машины «Панцирь-С».

Торжественной церемонии предшествовал памятный митинг с участием представителей командования флота, Совета депутатов Североморска, воинов-зенитчиков, ветеранов зенитно-ракетных войск. Собравшихся приветствовал заместитель командующего армией ВВС и ПВО – начальник штаба генерал-майор Игорь Чуркин.

От лица командования объединения он поблагодарил зенитчиков и ракетчиков за тяжёлый ратный труд, в том числе в зоне СВО, за неоценимый вклад в защиту мирного неба над нашей Родиной, и особо отметил личный вклад Николая Фомина в общее дело победы над нацизмом.

Завершилась церемония торжественным маршем под боевым знаменем полка, память погибших почтили минутой молчания, к подножию вновь открытого мемориала легли венки и цветы, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472469@egNews

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