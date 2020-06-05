Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает, что в связи с проведением профилактических работ 8 июня с 2.00 до 11.00 будет отключено вещание телеканалов первого и второго мультиплекса, телерадиоканалов в аналоговом формате на следующих объектах ЦЭТВ:

Мурманск (РТРС-1, РТРС-2, «Че», «Дисней», «Радио России», «Маяк», «Радио Вера»);

Кандалакша (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

Кировск (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»).

В этот период времени также в связи с проведением профилактических работ будут отсутствовать региональные врезки во всех населенных пунктах Мурманской области и сети кабельных операторов в пакете «РТРС-1» «ГТРК Мурман на программах «Россия-1», «Россия-2»4 и «Радио России».

8 июня с 2.00 до 2.30 техническими специалистами филиала будет проверка и тестирование системы оповещения посредством передачи в эфир сигналов оповещения и экстренной информации по цифровой эфирной сети теле-, радиовещания 1 мультиплекса Мурманской области.