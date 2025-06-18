8 из 10 многодетных родителей — за дополнительные 2 недели отпуска

57% россиян поддерживают законопроект о дополнительном отпуске для многодетных семей, против — 18%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Депутаты Госдумы предложили ввести для многодетных родителей дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней. Предполагается, что его можно будет присоединить к основному или использовать отдельно, но нельзя переносить на следующий год. Инициатива направлена на создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей.

57% россиян поддерживают законопроект: «Чем больше времени будет уделяться подрастающему молодому поколению, тем лучше будет для всех». 18% высказались против: «В таком случае многодетных родителей будут менее охотно брать на работу»; «Это дополнительные расходы для работодателей, необходимость найма дополнительных работников». Каждый четвертый затруднился с ответом: «Тогда уж лучше такой отпуск сделать для всех родителей. Остальным детям внимание мам и пап не нужно?!».

Среди мужчин сторонников инициативы больше: 61% против 53% среди женщин. Молодёжь до 35 лет чаще одобряет идею, чем те, кто старше. Чем выше доход, тем активнее россияне выступают за законопроект: среди граждан с доходом до 50 тысяч рублей таких 46%, то среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — уже 58%.

А как к инициативе депутатов относятся родители несовершеннолетних?

Уровень поддержки нововведения варьируется в зависимости от количества детей в семье. Так, среди родителей с одним или двумя детьми, которые не планируют становиться многодетными, инициативу одобряют 55%, тогда как в многодетных семьях и среди тех, у кого в планах завести 3 и более детей, этот показатель достигает 80%.

Время проведения опроса: 2—10 июня 2025 года.