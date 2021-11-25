8 из 10 привитых от коронавируса россиян готовы к ревакцинации

Как Путин: большинство привитых от COVID-19 россиян готово пройти ревакцинацию. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» экономически активные граждане, сделавшие прививку от коронавируса, рассказали о готовности привиться повторно.

47% процентов россиян однозначно готовы ревакцинироваться, еще 33% скорее готовы. Скорее не готовы прививаться второй раз 14% респондентов, еще 6% однозначно не готовы к ревакцинации: «Неизвестно, как первая отразится на моем здоровье в дальнейшем»; «Было много негативных «побочек», которые пошли на убыль лишь по истечении 3 месяцев».

Однозначно готовых к ревакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин: 50% против 42% соответственно. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет демонстрировали уверенную готовность привиться повторно чаще более молодых и более зрелых сограждан (49%).

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в июне 2021 года, число однозначно готовых пройти ревакцинацию россиян выросло с 43% до 47%.