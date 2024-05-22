8 из 10 работодателей берут на работу родственников сотрудников

Большинство работодателей принимает на работу родственников сотрудников. Используя семейные связи, проще всего трудоустроиться в крупные компании, занимающиеся производством, финансами или строительством. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

78% российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только каждый шестой работодатель (16%) не рассматривает подобных кандидатов.

Чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 72%, а среди компаний крупного бизнеса — уже 87%.

Проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90, 85 и 82% компаний соответственно.

Время проведения опроса: 30 апреля — 16 мая 2024 года.