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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.23 18:00

8 из 10 россиян против рабочей 6-дневки

Инициатива о введении в стране 6-дневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди россиян: её поддерживает только 3% работодателей и 8% граждан. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» внесла в Минтруд предложение ввести в стране 6-дневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций. Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за 6-дневку выступает только 3% работодателей, чьи компании трудятся по 5-дневному графику, тогда как за то, чтобы оставить всё как есть, — 57%. «При таком напряженном графике у людей просто пропадёт интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся», — комментируют менеджеры по персоналу. Почти в каждой третьей компании (31%) высказались в поддержку не 6-дневки, а 4-дневки, возможность введения которой уже не раз обсуждалась.

Большинство россиян (82%) тоже не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. В числе аргументов — несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда: «Чтобы добиваться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда». Только 8% опрошенных одобряют введение 6-дневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (9%), а противников — среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (87%). Мужчины одобряют введение 6-дневки чаще женщин (10% против 5% соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (9 и 6%).

Время проведения опроса: 22—24 мая 2023 года.

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