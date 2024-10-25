8 из 10 россиян убеждены, что ответственность за взятки несут и получатель, и взяткодатель

Во взяточничестве россияне стали чаще винить обе стороны, принимающие участие в коррупционном процессе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Большинство россиян (78%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны, — и тот, кто провоцирует, и тот, кто принимает. 13% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки, и лишь 2% обвиняют только тех, кто подкупает чиновников.

Мужчины чаще женщин обвиняют только взяточников (17% против 9%). Чем старше участники опроса, тем чаще они соглашаются с подобным мнением (9% среди опрошенных до 34 лет, 18% — среди респондентов 45+). Те, кто моложе, чаще всего предлагают в равной степени винить обе стороны коррупционного процесса (86%).

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает больше, выступают за равное распределение ответственности (85%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще граждан, зарабатывающих меньше, винят только получателей взяток (21%).

За последние 12 лет россияне значительно стали чаще говорить, что ответственность за взятки лежит на и на получателе, и на взяткодателе (58% в 2012 году и 78% сейчас).

Время проведения опроса: 9—23 октября 2024 года.