8 из 10 россиян уверены, что права трудящихся по-прежнему ущемляют, но только 8% обращались с этим в трудовую инспекцию или суд

8 из 10 россиян уверены, что права трудящихся нуждаются в защите. 8% россиян имеют опыт защиты своих прав в Государственной инспекции труда или суде. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

По мнению 80% россиян, сегодня трудящимся следует по-прежнему бороться с ущемлением своих прав. Причём чаще всего эту идею поддерживают опрошенные в возрасте старше 45 лет (86%). Лишь 7% уверены, что в современном мире в этом уже нет необходимости. В аналогичном исследовании 2012 года 89% россиян считали необходимым бороться за права трудящихся, 5% говорили, что это не нужно.

По факту же 60% россиян, имеющих опыт работы, сталкивались с нарушением своих прав как работника: 8% отстаивали их в Государственной инспекции труда или суде, 37% — самостоятельно, а 15%, столкнувшись с нарушениями, не отстаивали свои права, гарантированные ТК РФ.