8 из 10 соискателей проверяют работодателей перед трудоустройством

Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (78%) проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Только 12% не делают этого: «Ищу работу в государственной структуре»; «На собеседовании всё увижу».

Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (85%).

Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в интернете, — отзывы бывших сотрудников. Соискатели также ищут данные о финансовой и налоговой отчётности, судебных делах.

Доля россиян, проверяющих потенциальных работодателей, растёт: 73% в 2022 году и 78% сегодня.

Время проведения опроса: 22—26 февраля 2024 года.