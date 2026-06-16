8 из 10 стажёров получают офер от работодателя после прохождения стажировки

2 из 3 компаний принимают молодёжь на стажировки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажёрский опыт.

Доля работодателей с действующими программами стажировок составляет 30%, ещё 36% программы как таковой не имеют, но стажёров принимают.

54% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажёров (год назад таких было 51%). А каждая четвертая организация делает оферы только самым способным.

Что касается отношения самих стажёров к подобным практикам, 7 из 10 молодых людей 18—27 лет с опытом стажировок устроились именно в ту компанию, где проходили их, — это максимальный показатель за всю историю наблюдений (год назад было 66%). Ещё 11% стажёров офер получили, но отказались от предложения трудоустройства. Лишь 7% признались, что им вовсе не предлагали работу.

При этом восприятие стажировки молодёжью смещается: если год назад 66% считали её способом получить навыки, то теперь таких уже 71%, а стремящихся «устроиться на работу в эту компанию» становится меньше (с 16 до 12% за год). Молодёжь всё чаще рассматривает стажировку как прямую дорогу к практическому опыту, а работодатели — как готовый механизм решения проблемы нехватки кадров.

Время проведения опроса: 20 апреля — 31 мая 2026 года.