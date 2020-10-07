8 Махов - фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» 6 октября из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой «Циркон» на дальность 450 км по морской мишени, ракета достигла скорости в восемь скоростей звука и успешно поразила цель. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по видео-конференц-связи.

«Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках летных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море», - сказал Герасимов.

Генерал отметил, что «задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафиксировано прямое попадание ракеты в цель». «Дальность полёта ракеты составила 450 км, максимальная высота - 28 км, время полёта - 4 с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов», - уточнил начальник Генштаба.

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут продолжены, добавил Герасимов, подчеркнув, что после завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли, пишет пресс-служба Кремля.