8 Марта в этом году жители Мурманска будут экономить на цветах, но не на подарках

Расходы жителей Мурманска на подарки к 8 Марта выросли, а вот на букеты планируют потратить столько же, сколько и в прошлом году. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения города.

В Мурманске в этом году на подарки потратят 4,1 тысячи рублей, а на цветы – 2,4 тысячи рублей. Это суммарно больше на 1,2 тысячи рублей, когда горожане тратили в среднем 5,3 тысячи: 2,9 тысячи на подарки и 2,4 тысячи рублей – на цветы.

Подарков на Международный женский день будет меньше, чем в прошлом году, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жён, женщины — матерей.

Мужчины на подарки и цветы к 8 Марта потратят больше, чем женщины. Молодёжь до 24 лет щедра на подарки, горожане 35—44 лет — на цветы. Жители Мурманска старше 45 лет — наиболее экономные. Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода.

Время проведения: 27 февраля — 3 марта 2022 года.