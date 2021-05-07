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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.21 13:00

8 мая в России и Норвегии будет дан старт Международному культурно-историческому проекту «V-кино»

Между Россией и Норвегией много точек соприкосновения. Одна из них – связана с событиями Второй мировой войны, совместной борьбой с фашистами на Крайнем Севере. Историческая память помогает укрепить дружбу и находить взаимопонимание. Организаторы международного культурно-исторического проекта «V-кино» (Victory -kino) планируют показать в залах и онлайн 5 фильмов, посвященные военным историям.

Основу проекта составляют фильмы МКФ «Северный характер», которые были показаны в разные годы на кинофестивале в Мурманске. Среди них лента московского кинорежиссера Анны Родионовой «Незабвение павших» о пропавших без вести солдатах на фронтах Великой Отечественной войны. Зрители смогут увидеть картину «Нереида - Дети войны» мурманских режиссеров Руслана Мавлютова и Алексея Рогового. Действие картины происходит в прифронтовом Мурманске и погружает зрителей в атмосферу военного прошлого. Великая Отечественная война показана глазами детей – очевидцев героической обороны Заполярья. Мурманский режиссер Андрей Сычев представит ленту «Обретая будущее», рассказывающую о спектакле Деткой театральной школы «Дети военного Мурмана». А кинорежиссёр Евгений Безбородов (Москва) представит фильм «Память. Русские в Киркенесе», повествующий о норвежском феномене – бережном отношении жителей соседнего королевства к исторической памяти, связанной с событиями Второй мировой войны. Из фильма «Блокадный дневник Тани Савичевой» московского кинорежиссёра Александра Ефимова зрители узнают о страшной зиме 1941-1942 годов в осажденном Ленинграде, когда от голода и холода погибли тысячи мирных жителей.

Фильмы будут показаны в северных городах и посёлках Норвегии и в Мурманской области. Их можно будет посмотреть в залах учреждений культуры и онлайн на сайтах и страницах соцсетей. Авторы картин специально для этого проекта записали видеообращение к зрителям.

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