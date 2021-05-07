8 мая временно прекращается движение по автомобильной дороге Р-21 «Кола»:

В связи с проведением праздничных мероприятий в Долине Славы 8 мая текущего года временно прекращается движение по автомобильной дороге Р-21 «Кола»:

- на участке км 1456 - км 1458 с 10-00 до 16-00 для всех категорий транспортных средств;

- на участке км 1429 - км 1471 с 08-00 до 18-00 для грузовых транспортных средств.

Объезд на период временного прекращения движения по автомобильной дороге Р-21 «Кола» будет осуществляться по сети региональных и местных автомобильных дорог по маршруту: г. Мурманск - г. Кола - пгт. Верхнетуломский - км 131 автодороги «Лотта» - нп. Приречный - пгт. Никель - км 1547 автодороги Р-21 «Кола».

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 30 апреля по 29 мая 2021 года к движению по автомобильным дорогам регионального значения не допускаются транспортные средства с грузом или без груза, с массой, приходящейся на любую ось ТС более 6 тонн (приказ Минтранса Мурманской области от 19.02.2021 №26).