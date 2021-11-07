8 ноября - Мурманская область возвращается к рабочему режиму, но с QR-кодами

Мурманская область, как и большинство регионов России, не будет продлевать нерабочие дни и с понедельника, 8 ноября, вернётся к обычному режиму. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Школы, детские сады и другие образовательные организации начнут работу по привычному расписанию. Правительство Мурманской области приступит к работе в понедельник традиционно в 8.00 с оперативного совещания.

Но вход в общественные места по-прежнему будет регламентирован. Для их посещения гражданам нужна справка или документ с портала «Госуслуги» с QR-кодом, подтвержающий: наличие прививки против COVID-19; факт перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией; отрицательный результат ПЦР-теста; медицинский отвод от прививки против COVID-19.

Оперштаб разъясняет, что предъявлять вместе с QR-кодом паспорт или другой документ, подтверждающий личность, не требуется.