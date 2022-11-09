8 ноября в Государственной Думе в первом чтении единогласно принят законопроект, признающий добровольцев ветеранами боевых действий

Документ внесён депутатами всех фракций и сенаторами во главе со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Документом предлагается установить статус ветерана боевых действий в отношении лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, а также установить статус инвалида боевых действий в отношении указанных лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении указанных задач (данные положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года).

Законопроект прокомментировала одна из его соавторов, депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия»), член комитета по обороне, заслуженный врач России Татьяна Кусайко. Она напомнила, что 4 ноября Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев по статусу к военнослужащим по контракту. Это позволило урегулировать вопросы социальных гарантий добровольцам и членам их семей.

«Сегодня, когда многие наши соотечественники на добровольных началах отправляются на передовую, наделение их статусом ветеранов боевых действий – ещё один важный шаг на пути поддержки наших защитников и их семей, - отметила парламентарий. – После принятия закона им будут положены все соответствующие льготы и привилегии. В том числе бесплатные лекарства, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, льготные путёвки, 50-процентная компенсация оплаты жилья как самому ветерану, так и членами его семьи».

Депутат подчеркнула, что документом также предлагается установить статус инвалидов боевых действий для добровольцев, которые в ходе участия в СВО получили ранения, контузии, увечья. На них будут распространяться все социальные гарантии, предусмотренные военнослужащим аналогичных категорий.

«Добровольцы, оказывающие содействие нашим Вооруженным Силам в рамках спецоперации – яркий пример проявления истинного патриотизма, - сказала Татьяна Кусайко. – И они должны быть уверены – им и их родным будут обеспечены все социальные гарантии. Данный закон подчеркивает важность задач, выполняемых в рамках специальной военной операции».