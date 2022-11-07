Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 17:00
8 ноября в Мурманской области прозвучит сирена
8 ноября с 9.30 до 12.00 в Мурманской области пройдёт комплексная техническая проверка системы оповещения населения.
Подобные мероприятия приводятся с целью проконтролировать готовность к оповещению в случае ЧС, объясняют спасатели.
«МЧС просит жителей и гостей области после звука сирены соблюдать порядок и спокойствие», - прокомментировали в ГУ МЧС России по Мурманской области.
Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4874095#group=group-1&photo=0
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