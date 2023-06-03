8 работников социальной сферы Мурманской области представят регион на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства

В Мурманской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

«Конкурс объединяет инициативных специалистов, которые применяют новые подходы в оказании социальной помощи людям. Это хорошая возможность показать свои профессиональные наработки», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Участниками конкурса в этом году стали 30 северян в 11 номинациях. С каждым годом мероприятие набирает всё большую популярность среди многочисленной команды работников социальной сферы.

Спектр номинаций отражает практически все сферы деятельности работников социальной отрасли: комплексная поддержка семей с детьми, развитие социальных электронных сервисов и цифровых технологий в системе социальной защиты и социального обслуживания, социальное сопровождения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальная реабилитация и абилитация инвалидов, практики добровольческой деятельности.

По итогам конкурсного отбора 8 победителей регионального тура будут представлять свой опыт на федеральном этапе:

– Екатерина Малафеева, младший воспитатель Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения;

– Валерия Филатова, администратор баз данных Апатитского межрайонного центра социальной поддержки населения;

– Наталья Скутина, заведующий отделением «Социальная служба» Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения;

– Ольга Ельцова, педагог-психолог Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей;

– Людмила Павлова, директор Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания населения;

– Гульнара Данильченко, специалист по социальной работе Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения;

– Светлана Марченко, директор Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения;

– Андрей Кузьмин, специалист по социальной работе Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

Фото: https://gov-murman.ru