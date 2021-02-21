8% россиян продлят выходные дни на 23 февраля дополнительным отпуском или отгулами

Только каждый двенадцатый работающий россиянин возьмет несколько дней отгулами или в счет отпуска, чтобы продлить отдых на 23 февраля. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных россиян.

Выходные на День защитника Отечества в этом году продлятся с 21 по 23 февраля и 8% работающих граждан продлят их отпусками и отгулами. Причём женщины стремятся увеличить отдых на 23 февраля чуть чаще мужчин: 10 и 8% соответственно. Однако большинство россиян (69%) не станет продлевать выходные дни. Каждый десятый пока не определился. 13% работают по сменному графику.