8% россиян устраивались на работу с помощью одноклассников

Мужчины чаще используют дружбу с одноклассниками в целях трудоустройства. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В первую субботу февраля в школах традиционно проходят вечера встреч выпускников. Каждый второй россиянин старше 18 лет поддерживает общение со своими одноклассниками. 29% посещают встречи выпускников.

8% россиян устраивались на работу с помощью бывших одноклассников. 22% хотя бы раз помогали своим однокашникам с трудоустройством: кто советом и консультацией, а кто — прямой протекцией.

За помощью с трудоустройством лучше обращаться к одноклассникам, а не одноклассницам: тех, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин.

Число тех, кто общается с бывшими одноклассниками и встречается с ними, растёт с увеличением возраста опрошенных. Запрашивать помощь в трудоустройстве и помогать с работой однокашникам также чаще приходилось тем, кто старше.

Время проведения опроса: 24—26 января 2024 года.