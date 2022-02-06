8% российских компаний были вынуждены за время пандемии сократить объём льгот для сотрудников и снизить объём компенсаций

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди российских работодателей и выяснила, как пандемия повлияла на объём компенсаций и льгот в компаниях и кому чаще всего предоставляются льготы.

Опрос представителей российских компаний показал, что работодатели в массовом порядке из списка социальных гарантий стабильно предоставляют три вида: оплачиваемый отпуск (95%), оплачиваемые больничные листы (92%) и оплачиваемый отпуск по беременности и уходу за ребёнком (76%). Ничего из перечисленного по льготам не предоставляют своим сотрудникам 2% работодателей.

Также работодатели рассказали, какие льготы от лица компаний они сделали доступными своим работникам. Так, самой распространённой льготой оказалось «Обучение за счёт работодателя» (65%). На втором месте по популярности - оплачиваемые мобильная связь и/ или интернет (58%), на третьем месте - бесплатное медицинское обслуживание сотрудников в ведомственной клинике работодателя (41%).

Реже всего работодатели делают доступными для своих работников следующие корпоративные льготы: ссуды, кредиты на строительство или ремонт жилья (8%) и бесплатный ведомственный детский сад или оплачиваемое содержание детей в саду (2%). Также выяснилось, что почти каждая десятая компания (9%) вообще никаких льгот своим сотрудникам не предоставляет.

Также выяснилось, что из-за пандемии у части компаний объём льгот изменился: у 38% компаний появились новые льготы, в том числе, связанные с лечением коронавируса. У 4% компаний набор льгот для работников сократился, ещё у 4% набор льгот не изменился, но компании были вынуждены снизить объём компенсаций по этим льготам. 41% компаний заявили, что у них набор и объём льгот не изменился, и лишь 1% работодателей смогли увеличить объём компенсаций по льготам.

Кроме того, исследование показало, что 12% компаний предоставляют льготы только руководству и особо ценным специалистам, у 7% компаний на льготы могут претендовать работники со стажем. При этом 74% компаний готовы и предоставляют льготы всем сотрудникам без исключения (подробности на диаграмме).