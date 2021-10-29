8 заполярных брендов представлены на национальном конкурсе «Вкусы России»: стартовало народное голосование

Стартовало народное голосование в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В этом году в нем участвуют 8 производителей из Мурманской области.

Конкурс проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и направлен на поиск перспективных региональных брендов продуктов питания.

От нашего региона представлены ёрш вяленый, блинчики с мурманской морошкой, краб, ловозерские сосиски из оленины, кольский квас, креветка, соус из морошки и печень трески по-мурмански.

Более подробно с каждым продуктом можно ознакомиться на официальном сайте конкурса, выбрав среди участников Мурманскую область. Там же можно поддержать местных товаропроизводителей в рамках онлайн-голосования номинации «Нас выбирают», которое продлится до 7 ноября.

Для голосования не требуется авторизация, свой голос за полюбившийся бренд можно отдать не более 3-х раз, сообщает комитет по туризму Мурманской области.