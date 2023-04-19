80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР

19 апреля 2023 года исполняется 80 лет со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР – самой эффективной спецслужбы Второй мировой войны, не имевшей себе равных по размаху и интенсивности оперативно-разыскной деятельности.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, за три года своей деятельности «Смерш» вписал в историю отечественных органов государственной безопасности одну из самых славных и героических страниц.

В начале 1941 года руководством страны была начата масштабная реорганизация, в рамках которой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля НКВД СССР был разделен на Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат государственной безопасности, а постановлением Совета народных комиссаров СССР от 8 февраля 1941 года особые отделы были выделены из НКВД СССР и переданы в Наркомат обороны и Наркомат военно-морского флота.

После победы советских войск под Москвой, а затем и под Сталинградом обстановка на советско-германском фронте стабилизировалась. В этих условиях возросла наступательность особых отделов НКВД СССР в борьбе со спецслужбами противника. Сложилась система сбора оперативных данных о немецких разведывательных органах, наладилась зафронтовая работа по проникновению в спецорганы врага на оккупированных территориях.

В этих условиях возникла необходимость повышения эффективности борьбы со спецслужбами противника, организации деятельности военной контрразведки в соответствии со складывающейся на фронтах стратегической ситуацией, создания единого боевого организма для наступлений и побед.

Решение о создании новой спецслужбы и её организационных формах принял лично Сталин.

За несколько дней до этого он впервые пригласил к себе в кабинет почти всех начальников особых отделов фронтов, армий и руководителей центрального аппарата. Переговорил с каждым. Речь шла о новых задачах военной контрразведки.

19 апреля 1943 года Совет народных комиссаров СССР постановил: «Управление Особых Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО «Смерть шпионам».

Военная контрразведка была подчинена непосредственно Верховному Главнокомандующему. Начальником «Смерша» и своим заместителем Нарком обороны Сталин назначил молодого, но опытного руководителя, 35-летнего комиссара госбезопасности 2-го ранга Виктора Семёновича Абакумова, возглавлявшего Управление особых отделов НКВД СССР с 19 июля 1941 года.

Одновременно на базе Морского отдела Управления особых отделов было создано Управление контрразведки «Смерш» НКВМФ СССР.

Только в июне – июле 1943 года контрразведчики Центрального фронта обезвредили 15 разведывательно-диверсионных групп противника. В 1943 году ГУКР «Смерш» предотвращён теракт в отношении будущих маршалов Победы К.К. Рокоссовского и Л.А. Говорова, в 1944 году – в отношении И.В. Сталина.

Всего за годы войны обезврежены более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.

Ни один стратегический план советского командования в годы войны не стал достоянием немцев. Армия и флот были надёжно ограждены от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и её союзников.

У «Смерша» была своя «Курская дуга». Благодаря его эффективной работе вермахт накануне Курской битвы оказался «слеп и глух». А командующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Рокосовский был вооружён полной информацией о противнике.

Совместно с Генеральным штабом Красной Армии органами «Смерш» была создана действенная система дезинформирования противника. По сути дела это была «Большая игра».

Ее гибким и эффективным инструментом стали радиоигры. Их подготовку и ведение курировал 3-й отдел ГУКР «Смерш» под руководством В.Я. Барышникова. Начальник ГУКР «Смерш» В.С. Абакумов лично добился возможности освобождать от уголовной ответственности, явившихся с повинной агентов спецслужб противника, которые привлекались к участию в радиоиграх.

Масштабы организованной «Смершем» «войны в эфире» не имеют аналогов в мире. В ходе радиоигр военные контрразведчики срывали агентурные акции абвера по ведению разведки в прифронтовой полосе и промышленных районах Урала и Сибири. Перехватывали информацию о попытках немецкой разведки создать в тыловых районах СССР очаги сопротивления из уголовников и националистов. Арестовывали заброшенных в тыл немецких парашютистов, от лица которых долгие месяцы передавали в Германию радиограммы об успехах несуществующих боевых групп. Раз за разом заставляли «хозяев» перебрасывать через линию фронта радиоаппаратуру, оружие и боеприпасы, пополнять якобы редеющий состав «повстанцев» свежими силами – выпускниками разведшкол и офицерами абвера.

Показательным примером может являться сорванная ГУКР «Смерш» с участием органов НКВД попытка организовать покушение на Сталина осенью 1944 года силами заброшенных на территорию СССР террориста Таврина и его напарницы Шиловой. Только на подготовку этой операции 4 Управление РСХА выбросило на ветер два миллиона рейхсмарок. После разоблачения Таврин и Шилова использовались в радиоигре «Туман», продолжавшейся практически до самого конца войны. Последняя и оставшаяся без ответа радиограмма ушла в эфир 9 апреля 1945 года.

Всего за годы Великой Отечественной войны органами «Смерш» проведено 183 радиоигры с противником, в ходе которых на нашу сторону выведены и арестованы более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия, диверсионных средств.

В конце 1943 года наступил новый этап в зафронтовой работе. Она стала ещё более наступательной, плановой, с координацией Центра. Только с октября 1943 по май 1944 г. в тыл противника были переброшены 345 зафронтовых агентов. 102 из них, вернувшихся после выполнения задания, представили сведения на 620 официальных сотрудников разведорганов и на 1103 их агента.

При этом за весь период войны ни одного агента в штабах и иных органах военного управления вражеским спецслужбам прибрести не удалось. Был один агент в органах центрального военного управления, но и он оказался подставой военной контрразведки.

Успешной операцией стало внедрение А.И. Козлова в разведшколу абверкоманды-103 (позывной «Сатурн»). С июля 1943 года по апрель 1945 года ему удалось передать в «Смерш» информацию о 127 агентах Абвера.

В другом подразделении германской разведки – абвергруппе-102 – Петр Иванович Прядко добыл данные на 101 агента и 24-х кадровых сотрудников.

Собирательный образ зафронтовых разведчиков «Смерш» лёг в основу известной советской кинотрилогии «Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна», «Бой после Победы».

Северный флот активно участвовал в борьбе с врагом на суше, защищая северное побережье, порты и военно-морские базы, а также в десантных операциях, в том числе на территории Норвегии. Вследствие этого значительная часть личного состава Северного флота находилась в постоянном соприкосновении с немецко-фашистскими силами армии и флота. Эти условия боевой обстановки создавали благоприятные возможности для проникновения вражеской агентуры в наши войска.

На базе особых отделов НКВД Северного флота был образован отдел контрразведки «СМЕРШ» Северного флота, просуществовавший в этой структуре до марта 1946 года. До окончания войны органом военной контрразведки на Северном флоте бессменно руководил майор госбезопасности Александр Матвеевич Кириллов.

На различных этапах войны работа органов контрразведки «СМЕРШ» Северного флота строилась в прямой зависимости от складывавшейся военно-политической обстановки. Большое внимание флотских чекистов обращалось на борьбу со шпионажем, по обвинению в котором на Северном флоте было арестовано 35 человек: в 1943 г. — 21, в 1944 г. — 10, 1945 г. — 4. Послевоенный анализ этих дел показал, что почти все агенты иноразведок были завербованы в период Великой Отечественной войны, главным образом в 1942 - 1943 гг. Кроме заданий по сбору разведданных агентуре ставились задачи по проведению подрывной работы среди военнослужащих Северного флота. Разоблаченная агентура противника, как правило, арестовывалась раньше, чем она успевала передать разведорганам собранные сведения.

Кроме этого, оперативный состав эскадры кораблей, бригад торпедных катеров и морских охотников, а также отдел контрразведки «СМЕРШ» охраны водного района Северного флота участвовали в операциях на коммуникациях противника и по охране караванов союзников. За весь период войны в Заполярье не было ни одного случая проявления трусости и недостойного поведения чекистов на поле боя.

Безусловно, главной силой органов «Смерш» были его сотрудники.

Костяк «Смерша» составили опытные офицеры особых отделов. В начальный период войны в них пришло много молодых сотрудников из числа командиров и политработников, работников территориальных органов безопасности, милиции и выпускников вузов.

Фактически, военную контрразведку формировала и комплектовала вся страна.

Ковал победу в войне простой окопный оперативный сотрудник. Который шел в бой вместе с полком, а в минуты передышки должен был успеть собрать важную оперативную информацию, в которой остро нуждались командиры.

Ключевыми словами в аттестации оперработника были – «проверен в боевой обстановке».

Первый набор Новосибирской школы «Смерш» полностью состоял из опытных фронтовых офицеров, долечивающихся в госпиталях после ранений.

Военный контрразведчик в войсках был «за все в ответе». За солдатское питание и снаряжение, боевой дух и настроения в коллективе.

Нередко «Смершевцы» лично с оружием в руках участвовали в боях, принимали на себя командование подразделениями, потерявшими командиров.

Ценой жизни 6 тысяч своих сотрудников «Смерш» уберёг в годы войны армию и флот от ударов в спину.

Посмертно присвоены звания Героя Советского Союза оперуполномоченному ОКР «Смерш» 134-й сд 69-й армии 1-го Белорусского фронта лейтенанту Г.М. Кравцову, оперуполномоченному ОКР «Смерш» 19-й гв. танковой бригады 3-го Белорусского фронта лейтенанту В.М. Чеботареву, оперуполномоченному ОКР «Смерш» мотострелкового батальона 71-й механизированной бригады 3-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта ст. лейтенанту П.А. Жидкову, оперуполномоченному ОКР «Смерш» островного сектора береговой обороны ст. лейтенанту М. П. Крыгину.

Мало кто знает, что Герой Советского Союза Марина Михайловна Раскова, будучи командиром женского авиационного полка, до самой гибели оставалась старшим оперуполномоченным авиационного отдела «Смерша».

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.