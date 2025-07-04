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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 12:00

80% медицинских организаций в России испытывают сложности в подборе персонала

Ситуация с дефицитом в регионах СЗФО тоже непростая: так, в Санкт-Петербурге на одну вакансию врача приходится до 2 резюме от соискателей, что в 3 раза меньше нормы. Хуже всего ситуация в Архангельской области – на одно рабочее место врача приходится 0,2 активных резюме от местных соискателей.

Аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с Ассоциацией частных клиник Санкт-Петербурга провели исследование и выяснили, что большинство работодателей, связанных со сферой медицины и фармацевтики отмечают, что в 2025 году им стало сложнее набирать персонал по сравнению с 2024 годом.

Опрос hh.ru показал, что в 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывают сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине. Причём 62%, или 2\3 опрошенных, добавили, что по сравнению с 2024 годом им стало существенно сложнее набирать кадры, ещё треть (27%) отметили, что ситуация никак не изменила, но и лучше не стала. И лишь 4% признали, что им стало проще закрывать вакансии медиков. Остальные затруднились ответить.

Наиболее сложная ситуация врачами, которые составляют костяк спроса в сфере медицины, сейчас наблюдается в более чем 70 регионах страны. И наиболее острая нехватка кадров зафиксирована в Еврейской АО (0,1 активное резюме на вакансию врача), Курганской и Архангельской области (0,2) (наглядно на диаграмме 1).

Ситуация с дефицитом в регионах СЗФО тоже непростая: так, в Санкт-Петербурге на одну вакансию врача приходится до 2 резюме от соискателей, что в 3 раза меньше нормы. Хуже всего ситуация в Архангельской области – на одно рабочее место врача приходится 0,2 активных резюме от местных соискателей (наглядно на диаграмме 2).

Работодатели также поделились, специалистов каких категорий им сложнее всего найти. И лидирующая позиция оказалась у среднего медперсонала – эту категорию работников сложнее всего искать сразу 48% или каждой второй опрошенной медицинской организации в России. На втором месте – врачебный персонал (высшая категория, к.м.н. и др.). Эту категорию работников сложно искать сразу 37% опрошенных компаний. На третьем месте – административный персонал в медицине. С ним испытывают проблемы ещё 29%.

Между тем опрошенные работодатели признали и ряд других проблем, характерных для медицинской сферы. Так, опрос hh.ru показал, что чаще всего медицинские работники переходят либо к конкурентам, предлагающим бОльший доход. Или вообще меняют свою профессиональную сферу, например, переходя в ИТ-сектор или ретейл.

При этом есть и ряд проблем, которые могут влиять на кадровый состав в медицинской отрасли. Так, по мнению большинства опрошенных работодателей, чаще всего текучка кадров происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.) – отметили 59%, нехватка квалифицированных кандидатов на рынке труда (51%) и быстрое выгорание персонала - (42%).

В ходе опроса hh.ru многие работодатели могли также высказать личное мнение относительно кадровой проблемы в медицинской сфере, а также какие меры могли бы изменить ситуацию. Наиболее частые ответы касались повышения уровня дохода медработников, создания комфортной атмосферы для труда и отдыха и обеспечение льгот для медиков. Также участники опроса могли написать и личное мнение по ситуации с кадровым дефицитом в отрасли, вот некоторые из них:

•        «Сотрудников уже не держит стабильная работа, важнее всего комфорт, заработная плата, ДМС».

•        «Нужно, чтобы начальство вставало на сторону своих работников, а не на сторону клиентов».

•        «Больше практики в вузах, меньше бумажной волокиты» (наглядно на диаграмме 3).

«Кадровый дефицит в медицинской отрасли остаётся острой проблемой, требующей комплексных мер как со стороны работодателей, так и государства. Повышение престижа профессии, улучшение условий труда и материальной поддержки — ключевые направления для решения этой проблемы.

При этом исследование hh.ru показало, что каждая третья (31%) опрошенная компания изменила свою кадровую политику на фоне сложившейся ситуации на рынке труда. В частности, опрошенные компании стали чаще повышать зарплаты – об этом заявили сразу 35% представителей компаний. Ещё 32% работодателей заявили, что стали больше работать с профильными вузами и ссузами. У трети (30%) компаний стало больше работы по улучшению бренда работодателя. 26% также стали формировать и развивать кадровый резерв.

У каждой пятой компании стал работать собственный учебный центр. А часть компаний стали больше работать над удержанием медицинских кадров, в частности 18% расширили соцпакет для медработников, ещё столько же помогают с релокацией из других регионов, 4% приглашают работать медиков по вахте», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Солонин Александр также отметил, что лидеры частной медицины, в том числе входящие в Ассоциацию задают тренд по созданию в медицинских организациях благоприятных условий для работы, тем самым препятствуя профессиональному выгоранию и уходу из отрасли ценных специалистов. Благодаря коллаборации с hh.ru реализована возможность отслеживания тенденций на рынке труда и гибкого реагирования для удержания профессионалов.

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