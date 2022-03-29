80 миллионов рублей направлено на улучшение жилищных условий 95 молодых семей в Мурманской области в 2022 году

Молодым семьям Мурманска вручили свидетельства о праве на социальные выплаты на улучшение жилищных условий. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Улучшение жилищных условий граждан – приоритет для нас. Мы оказываем меры поддержки за счёт федерального, областного и местного бюджетов. В государственной программе Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» участвует 12 муниципалитетов. Всего в 2022 году помощь на улучшение жилищные условия получат 95 молодых семей, в том числе 42 из Мурманска. На эти цели выделено 79,9 миллиона рублей», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение сохранить за семьями право на улучшение жилищных условий, даже если возраст одного или обоих супругов за время ожидания соцвыплаты достиг 36 лет. Благодаря этому решению социальная выплата на общую сумму 43,9 миллиона рублей из областного бюджета будет предоставлена 43 семьям, которые должны выбыть из списка по возрастному критерию.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22092&page=2