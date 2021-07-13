80% опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным – из доклада Бориса Титова

Большинство российских предпринимателей считает небезопасным ведение бизнеса в России, отмечая, что государство не предоставляет им достаточных гарантий, говорится в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который вчера представил президенту Владимиру Путину.

«Выяснилось, что почти 80% опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным и полагают, что законодательство не предоставляет им достаточных гарантий от необоснованного уголовного преследования», - отмечается в докладе.

По словам Титова, последний опрос, который провела служба специальной связи и информации ФСО России, охватил 830 респондентов в 34 субъектах РФ. При этом часть вопросов была общей для всех респондентов, часть раздельной для предпринимателей, экспертов и специалистов, а также сотрудников прокуратуры.

«Надо отметить, что прокуроры, специалисты и предприниматели очень существенно разошлись в своих оценках. Если 78,3% сотрудников прокуратуры считают, что закон даёт честным предпринимателям достаточно гарантий (не согласны с этим 18,4%), то среди специалистов положительные оценки высказывают лишь 37,6% (отрицательные - 60,8%), а среди предпринимателей - всего 15,4% (отрицательные - 78,6%)», - говорится в докладе.

При этом о независимости и объективности правосудия уверены более 80% опрошенных прокуроров, тогда как три четверти предпринимателей (2020 год - 79,9%) не считают его таковым.

«За последние годы был реализован целый ряд предложений из докладов уполномоченного. Тем не менее, полезные изменения в законодательство пока недостаточно эффективны», - считает бизнес-омбудсмен.

Так, отмечает Титов, вопреки изменениям в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, суды зачастую необоснованно избирают для предпринимателей меру пресечения в виде заключения под стражу, используя общие формулировки: «преступление находится вне сферы предпринимательской деятельности», «преступление не связано с обстоятельствами, указанными в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ».

По мнению Титова, обвинительный уклон следствия является сегодня нормой при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

«В ходе следствия нередко исключаются материалы, которые могут служить доказательством невиновности обвиняемого. А прокурор при утверждении обвинительного заключения лишён возможности рассматривать материалы, которые были отклонены следователем», - сказал он.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос о введении нового процессуального документа - итогового заключения защиты, которое по итогам ознакомления с материалами уголовного дела может направляться вместе с обвинительным заключением на рассмотрение прокурора», - подчеркнул Борис Титов.