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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.21 18:00

80 школьников и студентов со всей России отправились в просветительскую экспедицию «Росатома на Северный полюс

14 августа из Мурманска стартует просветительская экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project», организованная Госкорпорацией «Росатом».

В арктическом путешествии на атомном ледоколе «50 лет Победы» примут участие более 80 школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет. Это победители Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», проведенного в рамках празднования 75-летия атомной промышленности, победители Турнира молодых профессионалов (ТЕМП) Госкорпорации «Росатом», участники общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», участники Всероссийского конкурса «Большая перемена», других олимпиад и конкурсов.

Просветительская программа экспедиции «Ледокол Знаний. Homo Science project» базируется на миссии проекта – популяризации науки, тяги к знаниям и интеллектуального труда среди молодого поколения – и состоит из трёх блоков: лекционного, креативного и проектного. Задача путешествия – создать комфортную среду для всех, кто ищет научную информацию и готов ею делиться. Проект призван сформировать научные треки, объединяющие интересы участников рейса и глобальные цели Госкорпорации «Росатом». На борту ледокола пройдет цикл увлекательных лекций, видеоверсии которых будут размещены на онлайн-платформе Homo Science. В итоге будет сформирован пул амбассадоров проекта Homo Science из числа самых талантливых молодых людей страны.

Лекционный блок будет включать в себя встречи с учёными, экспертами, полярниками экспертами. Так, инженер Агентства экологической безопасности «Альфа-Х91», член рабочей группы по ОГФУ в составе комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Горчаков расскажет участникам экспедиции об истории освоения атомной энергии и развитии атомной промышленности с момента зарождения и до наших дней, а также об энергетике будущего и мире без СО2. Основатель и управляющий партнер компании «MINDSMITH», эксперт в области цифровой трансформации Руслан Юсуфов объяснит, какие профессии выживут в эпоху цифровых технологий, что представляет собой «digital-человек», и разберёт, какие угрозы и возможности принесёт нам новая реальность. Заслуженный полярник, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский поделится историями из жизни научно-исследовательских экспедиций на Северном и Южном полюсах, расскажет о своём участии в легендарной международной экспедиции в Антарктиде «Трансатлантика» (1989–1990 гг.). Блогер Дмитрий Побединский, автор ютуб-канала «Физика от Побединского», раскроет главные загадки Вселенной, а также ответит на вопрос, что же такое новая физика, каких открытий с нетерпением ждёт весь научный мир, и поделится лайфхаками, как создать научно-популярный канал с миллионом подписчиков. Антрополог, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного Дарвиновского музея Елена Сударикова прочитает лекцию «Поколения людей: с антропологической колокольни». Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов расскажет ребятам о Северном морском пути и задачах атомоходов в Арктике, а также ответит на их вопросы. Советник директора парка «Русская Арктика» Виктор Кузнецов поднимет тему развития Арктического региона, рассказав об арктической флоре и фауне.

Как сообщает департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом», в рамках креативного блока ребята подготовят свои визитные карточки по исследовательским направлениям, сочинят и расскажут научные сказки, покажут «Сипелки «За бортом»», станут участниками «Арктиковидения», сыграют в спортивную версию «Что? Где? Когда?», в «Сто к одному» и интеллектуально-азартную игру «Сделай ставку». Состоятся увлекательные квесты по ледоколу и ночной квест «Скэри найт». Кураторы рейса проведут мастер-классы по деловой коммуникации, управлению временем, event-менеджменту, маркетингу, распределению ролей в команде, видеомонтажу, разработке онлайн-курсов и продвижению в интернете, научат создавать захватывающие презентации, записывать подкасты, делать научные комиксы, снимать арктические видеоролики. Участники рейса поработают в специальных мастерских: «Эмоциональный интеллект», «Управление проектами и процессами» и «Управление собой».

Проектный блок предусматривает создание коммуникативных, просветительских и научно-популярных проектов, которые ребятам предстоит защитить перед экспертами. Лучшие работы будут поддержаны Информационными центрами по атомной энергии (ИЦАЭ) в регионах их присутствия и размещены на онлайн-платформе Homo Science.

Во время путешествия запланирована остановка у Земли Франца-Иосифа. Здесь участники получат возможность познакомиться с арктической флорой и фауной. В географической точке Северного полюса состоится флешмоб, в котором будут задействованы все члены экспедиции. Затем они за 30 секунд совершат кругосветное путешествие – пересекут все меридианы, которые сходятся на Северном полюсе.

20 августа школьники и студенты на борту атомного ледокола пообщаются в онлайн-режиме со зрителями Марафона науки и технологий Homo Science в Нижнем Новгороде, посвященного 800-летнему юбилею города и старту просветительского проекта Homo Science (мероприятие пройдет в организованной Госкорпорацией «Росатом» студии образовательно-культурного центра «Академия МАЯК»). Старшеклассники поделятся впечатлениями от уникального рейса и историями своих успехов.

Ожидается, что экспедиция завершится 24 августа.

 

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2021/08/14/11383-14-avgusta-startuet-prosvetitelskaya-ekspediciya-rosatoma-na-severnyy-polyus-dlya-talantlivyh-shkolnikov-i-studentov-rossii/

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