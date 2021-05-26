80 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД будут работать в Мурманской области

С начала года в Мурманской области из-за превышения скорости произошло 56 ДТП, в которых 6 человек погибли и 76 – получили ранения, такие данные сообщает Госавтоинспекция региона. По статистике, почти треть всех аварий совершаются из-за превышения скорости или несоблюдения скоростного режима.

В рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения и оперативно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!» госавтоинспекторы совместно с сотрудниками Мурманского областного центра специализированной медицинской помощи и представителями регионального Министерства транспорта провели акцию «Не летай, как бабочка!», направленную на профилактику и снижение количества ДТП, связанных с несоблюдением скоростного режима.

Водителям транспортных средств напомнили о строгом соблюдении правил дорожного движения, правильном выборе скорости и дистанции, а также об использовании удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в автомобиле. Всем участникам вручили памятные буклеты.

«В рамках реализации комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области в 2020-2021 годах региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства осуществляет развитие системы фото- и видео фиксации нарушений правил дорожного движения, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Тиховский. – С ноября прошлого года на дорогах области оборудовано 46 рубежей контроля, на которых размещены стационарные автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений. До конца лета дополнительно будет оборудовано ещё 34 рубежа, и в общей сложности будут работать 80 дополнительных стационарных комплексов. На сегодня камеры автоматической фиксации нарушений ПДД являются одним из наиболее действенных инструментов для регулирования скоростного режима и снижения аварийности на дорогах общего пользования.

Помимо этого, развитие системы фиксации нарушений ПДД в Мурманской области предусматривает применение мобильных комплексов. В дополнение к 55 уже используемым в 2021 году будет закуплено ещё 23 передвижных комплекса.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, средства автоматической фиксации нарушений применяются в целях ликвидации имеющихся мест концентрации ДТП, а также в целях предупреждения образования новых очагов аварийности.