80 тысяч тонн ТКО направили на сортировку в Мурманском «Экотехнопарке» в 2022 году

За 8 месяцев текущего года в мурманском «Экотехнопарке» укрепилась тенденция к увеличению объёма твёрдых коммунальных отходов (ТКО), поступающих на сортировку. В июне их было около 12 тысяч тонн, в июле на сортировку приняли примерно такое же количество, а уже в августе объём таких отходов увеличился до 13,6 тысячи тонн. Всего за 8 месяцев текущего года на сортировку в «Экотехнопарке» направили более 80 тысяч тонн ТКО.

На производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО извлекается 10 видов вторсырья. Технология производства, используемая на мусоросортировочном комплексе АО «Ситиматик» в Мурманской области, позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы ПНД, ПВД и канистры ПНД, а также несколько видов плёнки высокого и низкого давления. Именно пластиковые бутылки традиционно преобладают в структуре поступающих в «Экотехнопарк» вторичных материальных ресурсов, они же пользуются наибольшим спросом у предприятий-переработчиков. За 8 месяцев региональным оператором по обращению с ТКО – Мурманским филиалом АО «Ситиматик» реализовано почти 243 тонны ПЭТ-бутылок.

К востребованному вторсырью также относят алюминиевые банки, лом чёрных металлов, картон. После сортировки полезные фракции отправляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

В соответствии с концессионным соглашением, заключённым между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе должен быть организован отбор вторичных материальных ресурсов в размере не менее 15% от всех поступающих ТКО. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту складирования отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Фото предоставлено АО «Ситиматик» в Мурманской области.