80 участников областного проекта «Юный полярник» провели онлайн-слёт на базе центра дополнительного образования «Лапландия»

Полярники представляют 9 образовательных организаций Кировска, ЗАТО Александровск и Североморск, Кольского и Терского районов, Апатитов и Мурманска.

Ребят приветствовали исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области Андрей Чепой и заместитель председателя ФИЦ КНЦ РАН по научной работе Евгений Боровичев. На торжественной церемонии в ряды юных полярников приняли новичков.

В рамках встречи состоялась квиз-игра «Северный морской путь – дорога жизни», мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному творчеству и конкурс плакатов «Сохраним нашу планету», работала творческая площадка по созданию проектных идей «Заполярье – точка притяжения». Состоялся конкурс и для руководителей команд – «Методический пул». Заочно прошёл конкурс презентаций «Моё Заполярье».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам всех конкурсов победителем признана команда школы села Варзуга. На втором месте – воспитанники Дома детского творчества города Гаджиево. «Бронзу» получила команда Центра дополнительного образования детей города Полярного.