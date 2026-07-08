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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.26 14:30

80 участников Всероссийской ярмарки трудоустройства в Мурманской области вышли на новую работу

Служба занятости подвела оперативные итоги федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в регионе. Через неделю после проведения мероприятия 80 северян, которые прошли собеседования на площадках ярмарки, уже вышли на новые рабочие места.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Мурманской области привлек внимание свыше тысячи соискателей, которым были доступны около 5 тысяч предложений от 60 предприятий.

Статистика мероприятия демонстрирует широкий охват аудитории. Среди посетителей было немало тех, кто уже имеет место работы, но ищет новые перспективы: 330 занятых граждан рассматривали варианты для карьерного роста или смены профессии. Основную же массу составили люди, находящиеся в активном поиске — 700 незанятых человек, из которых 569 официально зарегистрированы в качестве безработных. В общей сложности приглашения к дальнейшему трудоустройству и прохождению финальных этапов отбора получили 230 соискателей. Сейчас у части кандидатов продолжаются финальные переговоры и оформление документов, однако каждый третий кандидат из этого числа уже приступил к своим обязанностям.

«Скорость трудоустройства — самый честный показатель состояния рынка труда. Когда 80 специалистов выходят на работу через неделю после мероприятия, это означает полное совпадение интересов бизнеса и соискателей. Работодатели получили нужных людей без долгого поиска, а соискатели — понятные условия и достойные предложения.  Наша задача как организаторов — масштабировать эту эффективную связку, обеспечивая каждому профессионалу на Севере доступ к лучшим предложениям о работе», — отметила директор кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова. 

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента. С 2025 года она входит в национальный проект «Кадры» и направлена на развитие рынка труда и повышение доступности занятости.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570717/#&gid=1&pid=1

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