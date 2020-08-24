800 кг мусора – состоялась акция «Вода России» на ручье Чистом в Мурманске

В рамках акции «Вода России» на ручье Чистом в Мурманске состоялся субботник, организатором которого выступило Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

При активном участии представителей управления Первомайского административного округа города Мурманска со дна и прибрежной территории ручья на участке протяженностью около 100 метров за 2 часа было собрано более 800 кг мусора, включая сухие стволы и ветви деревьев.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области благодарит администрацию города Мурманска, ММБУ «УДХ» и филиал № 1 АО «Завод ТО ТБО» за помощь в транспортировании и обезвреживании собранных отходов.