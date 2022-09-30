8:1 - хоккеисты Северного флота успешно начали выступление в хоккейном турнире «Кубок северных городов» в Норильске

На Ледовой арене «Арктика» в городе Норильске прошло торжественное открытие турнира по хоккею с шайбой «Кубок северных городов», в первой игре которого Сборная Северного флота одержала победу над сборной города Норильска.

В церемонии открытия турнира принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, который пожелал хоккеистам интересной и честной игры и провел символическое сбрасывание. В церемонии открытия также принял участие заместитель главы города Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов и другие приглашенные гости.

За кубок турнира борются хоккейные команды «Заполярник» города Норильск, сборная города Норильска и сборная Северного флота.

В первой встрече турнира, сборная Северного флота одержала победу над сборной Норильска со счётом 8:1.

На седьмой минуте матча североморцы открыли счёт, а на перерыв команды ушли со счётом 1:0. Во второй двадцатиминутке сборная Северного флота отправила в ворота команды «Норильск» четыре шайбы, норильчане не ответили. В заключительном периоде моряки увеличили отрыв в счёте, забив 3 шайбы.

Как сообщает пресс-служба СФ, музыкальное сопровождение соревнования обеспечил военный оркестр Северного флота, который под руководством дирижера – Дениса Гольдорфа. Музыканты играли для зрителей и участников турнира между хоккейными периодами и во время игры.

На трибунах активную поддержку хоккеистам сборной Северного флота оказали моряки экипажей большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Иван Грен».

Игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439891@egNews