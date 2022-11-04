+8,1%: ФАС подготовила приказ об индексации тарифов на проезд в поездах с 1 января 2023 года

Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, а также в пригородном сообщении, с 1 января 2023 года могут вырасти на 8,1%. Такой размер индексации предусмотрен проектом приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенным на портале проектов нормативных правовых актов.

«С учётом параметров прогноза социально-экономического развития РФ индексация составит 8,1%», - заявили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве отметили, что индексация тарифов позволит «обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на ж/д перевозки».

В антимонопольной службе подчеркнули, что ведомство устанавливает лишь предельные тарифы. «Перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости», - добавили в ФАС.

Кроме того, проект приказа предполагает индексацию на 8% тарифов, сборов и платы за услуги по использованию инфраструктуры ж/д транспорта. В этом случае речь идёт о плате, которая взимается с перевозчиков, пишет «РГ».