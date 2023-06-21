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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.23 12:00

81% работодателей поддерживают переход на 4-дневку, но готовы к этому единицы

В России обсуждают возможность введения четырёхдневной рабочей недели. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, готовы ли компании работать в таком графике не ситуативно, а на постоянной основе.

Как показал опрос работодателей, лишь 4% компаний в стране рассматривают возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю в ближайшие 1-3 года. 80% к таким переменам не готовы, ещё 16% затруднились ответить. Любопытно, что чаще всего о переходе на четырёхдневку в ближайшие годы заявляли компании, в которых трудится менее 50 сотрудников (8%), реже всего – компании с численностью персонала от 1000 человек (2%).

При этом саму по себе идею четырёхдневной рабочей недели поддерживают 81% работодателей, против оказались лишь 14%, остальные затруднились ответить.

Говоря об основных преимуществах перехода на 4-дневную рабочую неделю для компании, 75% работодателей назвали уменьшение выгорания сотрудников, 53% - более эффективное использование рабочего времени, 35% - улучшение здоровья сотрудников. Кроме того, 30% работодателей полагают, что при четырёхдневке сотрудники будут более вовлечены в работу, а 24% - что с таким графиком в компании снизится текучесть кадров. 15% считают, что у сотрудников появится больше времени для повышения квалификации. Лишь 11% вообще не видят преимуществ у короткой рабочей недели.

В свою очередь, главным недостатком четырёхдневки 35% работодателей назвали необходимость снижать зарплату сотрудникам, 28% опасаются сокращения производительности, 22% - бюрократических сложностей. Также среди недостатков короткой рабочей недели компании отметили снижение трудовой дисциплины (18%), риск переработок и быстрого выгорания сотрудников (15%). 14% полагают, что дополнительный выходной приведёт к лени и разгильдяйству сотрудников, 8% - что придётся нанимать новых людей, 6% - что из-за этого усилится кадровый голод. Впрочем, каждый четвертый работодатель не видит минусов для своей компании у перехода на 4-дневную рабочую неделю.

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