81 теплообменный аппарат смонтирован в домах Ленинского округа в рамках программы перевода на закрытую систему горячего водоснабжения

В активной фазе находится второй этап программы по переводу домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с текущей ситуацией на примере одного из домов по улице Саши Ковалева ознакомились заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Подробно о ходе работ, устанавливаемом оборудовании и сроках монтажа рассказали руководители АО «МЭС» и ГОУП «Мурманскводоканал» Алла Истомина и Андраник Мусатян.

В 10-этажном доме установлено три новых индивидуальных тепловых пункта (ИТП) отечественного производства с тремя теплообменниками, системой автоматики и рециркуляции. Автоматика позволит оператору видеть в режиме онлайн всё, что происходит в системе: отклонения в подаче ресурса, температурном графике.

На данный момент смонтирован 81 теплообменный аппарат. В ближайшее время завершатся работы еще по пяти адресам: ул. Саши Ковалева, 10 (4 ИТП); ул. Аскольдовцев, 33 (1 ИТП); ул. Чумбарова-Лучинского, 23 (1 ИТП); ул. Чумбарова-Лучинского, 25 (1 ИТП); ул. Свердлова, 68 (2 ИТП).

«Основная наша задача – качественно и в срок выполнять намеченные планом мероприятия. Результат этой работы – качественное водоснабжение - мы сегодня оценили вместе с жильцами 159 квартир дома», - прокомментировал Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, программа перехода на закрытую систему горячего водоснабжения рассчитана на период до 2025 года и включает в себя 447 МКД Ленинского административного округа, в том числе 41 МКД в жилом районе Росляково.