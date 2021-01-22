825 северян уже подали заявки на вакцинацию от COVID-19

За три дня с момента открытия записи на вакцинацию от COVID-19 на портале «Госуслуги» и официальном портале записи на прием к врачу в Мурманской области заявки подали 825 человек. О технических особенностях сервиса северян информируют по телефону горячей линии по коронавирусу 122.

«В первые сутки после открытия записи на портале люди испытывали трудности с использованием сервиса. Это ожидаемо. Обращения от граждан, которым требовались дополнительные разъяснения, поступали в колл-центр и социальные сети. Уже на второй и третий день запросы стали единичными. Например, вчера было только два звонка на номер 122 с информацией о том, что на портале не получается записаться на прививку. По состоянию на 13 часов 21 января таких жалоб в колл-центр не поступило совсем. Мы видим, что сервис записи работает», – сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Особенность записи заключается в том, что при выборе места вакцинации сервис предлагает полный список медучреждений региона, а не только те, в которых организованы прививочные пункты. В первую очередь рекомендуется проверить ближайшую к месту проживания поликлинику, больницу или амбулаторию. Если в ней организована вакцинация, то в поле «услуга» появится «вакцинация от COVID-19». Следующий шаг – выбрать дату и время из предложенных свободных промежутков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, новые прививочные пункты открываются постепенно, по мере оборудования кабинетов и поставок вакцины. Сегодня список уже обновлён. Свободные даты и временные промежутки для вакцинации на ближайшие две недели публикуются и обновляются ежедневно. Если свободных «окон» нет, нужно попробовать записаться на следующий день.