8:3! ХК «Мурман» одержал победу над гостями из Иркутска

28 января в рамках Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом состоялась встреча заполярного клуба «Мурман» и команды из Иркутска «Байкал-Энергия».

Проходивший на стадионе «Строитель» матч окончился уверенной победой нашей команды со счётом 8:3. В борьбе отличились Николай Гаврилов, Константин Зубарев, Алексей Ибатулов, Вадим Русин, Михаил Красиков и Дмитрий Фефелов, которые забили голы в ворота соперника. Дублем отметился нападающий «Мурмана» Александр Антонов, позже выбранный зрителями лучшим игроком матча.

В команде из Иркутска отличились Рауан Исалиев и дважды Артём Бондаренко.

Следующий матч ХК «Мурман» проведёт против команды «Енисей» на выезде в среду, 1 февраля.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250853%2Fwall-149919532_2965